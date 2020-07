Requalificação do entreposto frigorífico da Horta vai custar 4ME

No lançamento da primeira pedra da empreitada, Vasco Cordeiro destacou a "importância do investimento, não apenas na ilha do Faial, mas para toda a região", referindo que uma das "componente importantes" da política do executivo regional em relação às pescas "tem a ver com as infraestruturas".

A requalificação do entreposto irá permitir a "valorização do atum", espécies que em 2020 já representaram três milhões de euros em receitas.

O presidente do executivo açoriano referiu que existem "em todos os grupos" do arquipélago obras "projetadas ou a decorrer" em entrepostos frigoríficos, dando o exemplo dos casos das Lajes das Flores, das Velas, em São Jorge, da Madalena, no Pico, e de Vila do Porto, em Santa Maria.

"O objetivo deste investimento, desses investimentos e de toda essa política [é] termos uma fileira da pesca competitiva, mas sobretudo termos uma fileira da pesca que possa trazer rendimento e dar rendimento aos pescadores", afirmou o líder regional.

Vasco Cordeiro ressalvou, contudo, que nem a criação de infraestruturas nem a aposta no conhecimento científico "pode render" a qualificação dos pescadores.

O presidente do Governo Regional referiu que ao longo da legislatura cerca de 750 pescadores participaram "em mais de 80 ações de formação profissional", para "poderem retirar todo o benefício dos recursos" disponíveis.

"A questão da qualificação dos recursos humanos que trabalham na pesca tem sido uma componente fundamental" da política do Governo Regional, disse Vasco Cordeiro.

O Governo dos Açores termina hoje uma visita de trabalho de dois dias à ilha do Faial.