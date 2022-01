Representante do clube na SAD continua por nomear

O Clube Desportivo Santa Clara não indicou, ontem, o seu representante na Santa Clara Açores - Futebol SAD. Este foi, aliás, o único ponto da ordem de trabalhos da assembleia geral extraordinária que ficou por concretizar.



Ricardo Pacheco, que representou o clube na reunião, esclareceu aos jornalistas que o clube está a definir um perfil para o seu representante.



“As eleições foram no dia 2 de outubro e deparamo-nos com uma série de questões pendentes e de manifesta urgência, que tivemos de tratar. Estamos a trabalhar sobre isso, estamos a ouvir pessoas, estamos a definir perfis e vamos indicar uma pessoa que representará o clube”, afirmou o presidente do Santa Clara.



O clube, adiantou Nuno Bettencourt Raposo, o novo presidente da mesa da assembleia geral (MAG), terá um prazo de sensivelmente 15 dias para o fazer.



O advogado micaelense adiantou ainda que a assembleia geral foi universal, já que esteve presente 97% do capital (apenas faltaram os acionistas Carlos Sebastião e Rui Cordeiro) e que para além da sua eleição para a presidência da MAG, este órgão passa a contar com Fernando Veiga Gomes no cargo de secretário. A empresa Fernando Peixinho & José Lima, SROC, LDA, é o novo Fiscal Único da SAD, enquanto o Fiscal Único Suplente é José Alberto Figueira da Rocha.



A Comissão de Vencimentos passa a ser constituída por Sérgio Manuel Marques Pereira, Orhan Simsek (que também é o diretor geral da SAD) e Graziela Alejandra.