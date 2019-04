“Regresso pela enorme paixão que tenho pelo desporto motorizado”

Henrique Moniz, vai colocar um ponto final ao hiato de quatro anos sem competir, estando à partida no Rali Ilha Azul. Garantida está também a presença no Rali Sical, esperando conseguir apoios para levar o seu Peugeot 208 R2 a mais provas

A primeira questão de todas será a mais óbvia: a que se deve o regresso aos ralis?

O regresso aos ralis deve-se à enorme paixão que tenho pelo desporto motorizado. Desde que parámos em 2015, sempre tive o objetivo de regressar, nem que esporadicamente, a estar presente no Campeonato dos Açores de Ralis. Finalmente conseguimos.

Este regresso não era possível sem os nossos parceiros Comprar Casa Ponta Delgada, Furnas e Companhia Lda., Carlos Medeiros Silva Construções Lda, Azores Easy Rent, L.G.M.-Gestão de Suportes Publicitários e A.Moniz, Lda. - Tintas Barbot Açores.

O regresso do Henrique Moniz foi sempre “pedido” pelos adeptos do automobilismo. Sentiu esse chamamento?

Sim, sem dúvida! Por inúmeras vezes era abordado pelas pessoas, a perguntarem pelo nosso regresso e claro que isto deixa-nos orgulhosos. É sinal que a nossa forma de encarar as provas e o nosso andamento era respeitado e tinha algum impacto em quem ia para a estrada.







