Regimento de Guarnição N°2 apoia ranchos de romeiros

Em coordenação com o Capelão da Zona Militar dos Açores, o Regimento de Guarnição Nº2 (RG2) foi ao encontro destes dois ranchos, na Fajã de Baixo e nas Furnas, servindo-lhes uma refeição, bem como foram prestados cuidados de saúde, através da Unidade de Saúde Tipo II, do RG2.

