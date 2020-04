Região com mais uma morte elevando para 13 o número de óbitos

Tiago Lopes, responsável pela Autoridade de Saúde Regional anunciou em conferência de imprensa, no ponto de situação da pandemia nos Açores, mais uma morte registada esta quarta-feira. Esta é a segunda morte registada hoje, elevando para 13 o número de óbitos.

Trata-se de um doente de 56 anos que estava internado no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, nos cuidados paliativos.



Esta manhã, a Autoridade de Saúde Regional deu conta da ocorrência de um óbito, de uma utente de 86 anos que estava, igualmente, internada no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, proveniente do Lar de Idosos do Nordeste.