Região com 51 novos casos positivos nas últimas 24 horas

De acordo com a Autoridade de Saúde Regional, em São Miguel, seis novos casos referem-se a viajantes, não residentes (quatro com análise positiva no rastreio de 6.º dia e dois positivos no rastreio à chegada). Todos os restantes casos registados decorrem de transmissão comunitária.





Assim, no concelho da Lagoa há 20 novos casos (13 em Santa Cruz, quatro no Rosário, dois em Água de Pau e um no Cabouco).





No concelho de Ponta Delgada foram registados 12 novos casos (três na Fajã de Baixo, dois em São José, dois nos Arrifes, um em São Pedro, um em São Sebastião, um nas Capelas, um nos Remédios e um Pilar da Bretanha).





No concelho da Ribeira Grande há oito novos casos (dois no Pico da Pedra, dois em Rabo de Peixe, dois na Conceição, um na Matriz e um na Maia).





No concelho de Vila Franca do Campo há quatro novos casos (três em Água d'Alto e um em São Miguel).





Na ilha Terceira, três dos seis novos casos referem-se a viajantes (rastreio de 6.º dia a um residente e outro não residente e rastreio à chegada a um residente).





A ASR indica que um dos casos positivos agora diagnosticados na ilha Terceira originou uma nova cadeia de transmissão local primária na Praia da Vitória e outros dois estão ligados a uma cadeia anteriormente identificada.





Assim, no concelho de Angra do Heroísmo foram registados três novos casos (um na Sé, um em São Pedro e um em Santa Bárbara).





No concelho da Praia da Vitória registou-se três novos casos (dois no Cabo da Praia e um nas Lajes).





Nas Flores, o novo caso diagnosticado refere-se a um viajante interilhas, (de São Miguel para as Flores), com análise positiva no rastreio de 6.º dia.





Também nas últimas 24 horas foram registadas 19 recuperações, todas em São Miguel, sendo oito na Lagoa, seis na Ribeira Grande, quatro em Ponta Delgada e uma em Vila Franca do Campo.





À data de hoje estão internados seis doentes, cinco no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, e um no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, nenhum destes doentes está em UCI.





O arquipélago conta presentemente com 338 casos positivos ativos, sendo 311 em São Miguel, 15 na Terceira, seis no Pico, dois no Faial, dois em São Jorge e dois nas Flores.





Estão ativas no arquipélago cinco cadeias de transmissão local primária, sendo uma no Faial, duas no Pico e duas na Terceira.