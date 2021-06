Região com 16 novos casos e 28 recuperados nas últimas 24 horas

De acordo com a Autoridade de Saúde Regional, o caso diagnosticado no Faial, na freguesia da Praia do Norte, refere-se a um viajante, residente, com resultado positivo ao 6.º dia.





Em São Miguel, um dos novos casos é referente a um passageiro, residente na Fajã de Baixo, concelho de Ponta Delgada, com resultado positivo ao 6.º dia. Os restantes casos são referentes a transmissão comunitária.





Desta forma, o concelho da Ribeira Grande regista quatro novos casos (um por cada uma das freguesias da Maia, Conceição, Ribeirinha e Matriz).





No concelho de Ponta Delgada há cinco novos casos (um por cada uma das freguesias de Fajã de Baixo, Arrifes, Pilar da Bretanha, São Pedro e São Roque).





No concelho da Lagoa há seis novos casos (três em Água de Pau, dois em Santa Cruz e um no Cabouco).





Também nas últimas 24 horas registou-se um total de 28 recuperações, todas em São Miguel, sendo 14 na Ribeira Grande e 14 em Ponta Delgada.





À data de hoje estão internados oito doentes, cinco no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, e três no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira. Nenhum destes internados está em Unidade de Cuidados Intensivos.





A Autoridade de Saúde Regional, refere que no decurso da investigação epidemiológica, verificou-se que um caso positivo inicialmente alocado na freguesia do Livramento, concelho de Ponta Delgada, se encontra a residir na freguesia da Matriz, concelho da Ribeira Grande.





O arquipélago conta presentemente com 308 casos positivos ativos, sendo 295 em São Miguel, 10 na Terceira e três no Faial.





Em vigilância ativa estão hoje 1.019 pessoas.





Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 5.980 casos positivos de Covid-19, tendo recuperado da doença 5.505 pessoas e 33 faleceram.





Desde 31 de dezembro de 2020 e até 14 de junho, foram administradas nos Açores 170.906 doses de vacina contra a Covid-19, correspondentes a 101.900 pessoas com 16 ou mais anos com a primeira dose, e 69.006 pessoas com ambas as doses, no âmbito do Plano Regional de Vacinação.