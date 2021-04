Região com 14 novos casos e 71 recuperações

Desta forma, o concelho da Ribeira Grande regista três novos casos (dois em Rabo de Peixe e um na Conceição); há quatro novos casos no concelho de Ponta Delgada (dois em São Sebastião, um nos Fenais da Luz e um na Fajã de Cima); a Lagoa tem quatro novos casos (dois no Rosário e dois em Santa Cruz); há três novos casos no concelho de Vila Franca do Campo (um em São Miguel e dois em São Pedro).





No mesmo período, foram registadas 71 recuperações,sendo cinco em Santa Maria e 66 em São Miguel.





O número de internamentos aumentou em relação ao dia de ontem, estão agora internados 17 doentes, sendo 16 no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, com sete doentes em Unidade de Cuidados Intensivos, e um no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, em Unidade de Cuidados Intensivos.





Em vigilância ativa estão 1.126 pessoas.





Permanece ativa uma cadeia de transmissão local na ilha Terceira.





À data de hoje, a Região conta com 227 casos positivos ativos, sendo 217 em São Miguel, sete na Terceira, dois em Santa Maria e um nas Flores.





Desde o início da pandemia foram diagnosticados 4. 837 casos positivos de Covid-19 nos Açores, tendo recuperado da doença 4.458 pessoas e 31 faleceram.