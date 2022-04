Região com 11 novos casos e sete recuperados nas útimas 24 horas

Em São Miguel há dois casos positivos apurados no rastreio em massa nas escolas (estudantes não vacinados dos 1.º e 2.º ciclos). Todos os restantes casos são referentes a contexto de transmissão comunitária.





Por concelhos, Ponta Delgada registou quatro novos casos, Ribeira Grande também registou quatro novos casos, Lagoa um novo caso e Vila Franca do Campo, igualmente, um novo caso.





No Faial há também um novo caso, nas Angústias, concelho da Horta, por aferir.





À data de hoje há 11 doentes internados, sendo seis no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, com um em cuidados intensivos; três no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, com um em cuidados intensivos e dois no Hospital da Horta, também com um em cuidados intensivos.





Nas últimas 24 horas foi extinta uma cadeia de transmissão local primária na ilha do Pico. Estão ativa sete cadeias, sendo cinco na Terceira, uma no Faial e uma partilhada entre o Faial e o Pico.





Em vigilância ativa estão hoje 401 pessoas.





Nas últimas 24 horas foram registadas sete recuperações, sendo cinco em São Miguel, uma no Faial e uma no Pico





Dois casos anteriormente reportados, na ilha de São Miguel, concelho de Ponta Delgada, cujos testes de despiste ao SARS-CoV-2 produziram resultado positivo, apresentaram documentação comprovativa de uma anterior infeção e respetiva recuperação, não sendo considerados casos ativos.





O arquipélago regista presentemente 130 casos positivos ativos, sendo 105 em São Miguel, 11 no Faial, 11 na Terceira e três no Pico.





Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 9.004 casos positivos de Covid-19, tendo recuperado da doença 8.652 pessoas e 42 faleceram.