Regata da Autonomia cancelada nos Açores

Em comunicado, a direção do Clube Naval da Horta, no Faial, informa que "deliberou cancelar a realização em 2020" da regata de vela de cruzeiro Atlantis Cup - Regata da Autonomia -, uma "inevitável decisão" por "não ser possível nem prever a situação resultante da pandemia covid-19 daqui a dois meses e meio, nem tomar as decisões organizativas indispensáveis relacionadas com uso de marinas, transportes, deslocações, programas sociais e outras".

"O próprio facto de não se conhecer, nem se poder prever, se a realização de provas desportivas náuticas já estará autorizada na data da realização da Atlantis Cup motiva a imediata interrupção do esforço organizativo desta prova", acrescenta o Clube Naval da Horta.

A decisão de cancelamento, em 2020, da "emblemática regata de vela de cruzeiro dos Açores organizada pelo Clube Naval da Horta, está associada também à decisão de manter este ano a edição anual (online) da Revista Atlantis Cup", adianta ainda o texto.

A direção do Clube Naval da Horta diz já ter informado, desta decisão, a presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, entidade que confere o Alto Patrocínio à Regata da Autonomia e reafirma "a firme determinação em continuar a organizar a Atlantis Cup – Regata da Autonomia a partir de 2021".