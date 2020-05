Reclamações sobre telecomunicações sobem 2% na semana terminada a 01 de maio

"Na semana de 25 de abril a 01 de maio, as reclamações sobre telecomunicações apresentadas no livro de reclamações eletrónico aumentaram 2% face à semana anterior, apesar da descida de 3% do total de reclamações sobre serviços de comunicações", refere o regulador, em comunicado.

As principais preocupações manifestadas pelos utilizadores, "e também expressas através do atendimento telefónico e escrito da Anacom", têm a ver com o cancelamento de serviços sem penalização, manutenção dos serviços de comunicações sem penalizações pelo atraso e falta de pagamento, bem como a possibilidade de suspensão temporária dos contratos e o atendimento ao cliente.

"Em contrapartida, no período em análise, verificou-se uma diminuição significativa das reclamações sobre as avarias de serviço, que continuam a ser um dos assuntos mais reclamados, e sobre a velocidade do acesso à Internet", refere a entidade liderada por João Cadete de Matos.

"O total de reclamações no livro eletrónico, na semana de 25 de abril a 01 de maio, atingiu 1.825, das quais 64% respeitam ao setor das comunicações eletrónicas", adianta a Anacom, salientando que a Meo "foi o operador mais reclamado na semana em análise".

Nos serviços postais, as reclamações, que representam 36% do total das reclamações, "diminuíram 10% nesta semana, após terem alcançado na semana anterior o valor mais alto desde o início do estado de emergência", sendo que "os CTT foram o operador mais reclamado".

O atraso na entrega de correspondência e encomendas, a falta de tentativa de entrega no domicílio dos destinatários e as falhas na distribuição continuaram a ser os assuntos mais visados pelos utilizadores.