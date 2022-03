Receita da venda dos quadros da exposição 'SERENIDADE' reverte a favor da Ucrânia

'SERENIDADE' retrata “a vida está em desenvolvimento constante, movimento, mudança. E não há nada permanente na vida, exceto uma constante mudança”.

Na inauguração da mostra, o vereador da Cultura da Câmara de Ponta Delgada, Sérgio Rezendes, elogiou o trabalho de Natacha Zagoruy e afirmou que a autarquia vai "adquirir quatro obras da sua exposição, uma dos quais fará parte das reservas municipais e as restantes serão oferecidos a entidades", disse citado na nota.



O vereador lembrou ainda “o período extremamente difícil por que está a passar a Ucrânia”, destcando “a resiliência do povo deste país e recordou que a Câmara Municipal está de portas abertas para receber e ajudar os nossos irmãos ucranianos”.



Sobre a exposição, referiu que a mesma retrata a “beleza das cores, a força da artista e, no fundo, a força do povo ucraniano”.



Por seu turno, Natacha Zagoruy referiu-se aos trabalhos como sendo o passar “de coração para coração. De uma estação para outra estação. Do dia para a noite. Do minuto até a hora. De um ano para outro. Depois da primavera de 2020 mudou tudo e por completo”.



“Os nossos sentimentos, pensamentos, emoções, decisões e situações. Nasceu a minha meditação artística, com telas, pincéis, ideias e corações. Sensibilidade e visões. É uma serenidade. Tranquila. Profunda. Colorida. Diversa. Única”.