Reação das autoridades canadianas impediu trajetória igual a EUA

“Penso que, considerando tudo, não estamos exatamente na mesma trajetória” que os Estados Unidos, explicitou o chefe do Governo canadiano, citado pela agência France-Presse, quando questionado sobre a evolução da doença em território norte-americano.

Justin Trudeau falava aos jornalistas durante uma conferência de imprensa, em Otava, capital do Canadá, onde referiu que as autoridades canadianas tiveram uma reação “mais rápida” relativamente ao rastreamento da doença provocada pelo SARS-CoV-2 do que os EUA.

O primeiro-ministro do Canadá também declarou que o país conseguiu convencer mais rapidamente os canadianos da importância do isolamento profilático como medida para combater a propagação da pandemia.

“Mas vamos, realmente, ver esta semana se os comportamentos adotados pelas pessoas há duas semanas já estão a dar frutos”, acrescentou, realçando que a evolução da covid-19 no Canadá depende das “escolhas que as pessoas fizeram e continuam a fazer.

Justin Trudeau disse ainda que está “extremamente orgulhoso” pelo modo como os cidadãos canadianos “se uniram” e por continuarem a “seguir as diretrizes” das autoridades sanitárias.

“Todos têm a capacidade de ter um impacto direto sobre o modo como o Canadá vai sobreviver” à pandemia, finalizou o primeiro-ministro.

Apesar de ser um país menos populoso do que os EUA, o Canadá registou até hoje 6.671 pessoas infetadas pelo SARS-CoV-2 e 67 mortes, em oposição aos mais de 143.000 casos confirmados e mais de 2.500 mortes em território norte-americano.

Estes dois países encerraram há dez dias a fronteira comum – a mais longa do mundo – a movimentações “não-essenciais”, excluindo desta interdição o transporte de mercadorias.