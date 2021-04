Reabilitação das Portas da Cidade em consulta pública

A primeira fase do Projeto de Reabilitação da Praça Gonçalo Velho Cabral e Zona Envolvente está em consulta pública até ao dia 27 de maio, anunciou ontem a Câmara Municipal de Ponta Delgada.

“Queremos, nesta fase de consulta pública alargada, pôr as pessoas a pensar a cidade que é de todo o concelho. Apelo, por isso, à participação e à mobilização dos munícipes para que nos façam chegar a suas sugestões e informações que são muito importantes para nós”, afirma a presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Maria José Lemos Duarte, citada em nota enviada à comunicação social.

De acordo com esta nota, os munícipes podem dar o seu contributo num prazo de 45 dias consecutivos, preenchendo, para o efeito, o formulário disponível no sítio na internet da autarquia, onde é apresentado o projeto, ou no Departamento de Obras Municipais (DOME), na Rua Dr. João Francisco de Sousa n.º 21.

Sendo que as dúvidas e esclarecimentos sobre a consulta do projeto e a participação devem ser remetidas para o email pracagoncalovelho@mpdelgada.pt.

A autarquia destaca ainda que o Projeto de Reabilitação da Praça Gonçalo Velho Cabral, da autoria do Atelier Backlar e que foi apresentado publicamente do dia de aniversário da Cidade, “propõe uma visão humanizada e atual do coração da cidade, revendo os seus espaços públicos dedicados ao cidadão, com base numa visão contemporânea de uma estrutura planeada com qualidade, com mobilidade transversal, sustentabilidade ambiental e eficiência energética”.



Acrescenta ainda que pode consultar o projeto, aceder ao formulário e partilhar o seu contributo usando o link https://www.cm-pontadelgada.pt/pages/1262.