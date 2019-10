Raquel Tavares no Coliseu Micaelense

A fadista portuguesa sobe ao palco do Coliseu Micaelense acompanhada pela Sinfonietta de Ponta Delgada

O Coliseu Micaelense recebe no seu palco amanhã, pelas 21h30, a fadista portuguesa, Raquel Tavares, acompanhada pela Sinfonietta de Ponta Delgada.

Considerada como uma das mais importantes vozes do fado contemporâneo, Raquel Tavares faz questão de salientar que é o fado que “faz pulsar o coração e dá sentido à vida”, refere nota de imprensa.

De resto, o fado acompanha Raquel Tavares desde criança, altura em que pisou um palco pela primeira vez.

Desde cedo que a fadista começou a encantar as mais importantes salas de países como os Estados Unidos da América, Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, Brasil, Argentina, China ou Austrália.



No seu terceiro disco, “Raquel”, o fado continua a ser a essência, não obstante o facto de refletir a pulsação do presente, com uma enorme coleção de canções produzidas por Fred Pinto Ferreira, João Pedro Ruela e Tiago Bettencourt.

Depois do grande sucesso de “Raquel”, da realização de concertos de norte a sul de Portugal e de lotar os Coliseus de Lisboa e Porto, o final de 2017 ficou marcado pelo lançamento de “Roberto Carlos por Raquel Tavares”, o seu disco de homenagem a um dos maiores artistas de expressão portuguesa, que conta com as participações de Caetano Veloso e de Ana Carolina, e que já é platina.