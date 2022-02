Rainha Isabel II está infetada e tem "sintomas ligeiros"

Em comunicado, a Casa Real britânica diz que a monarca prevê continuar a realizar "tarefas ligeiras" esta semana.

A Rainha esteve recentemente em contacto com o seu filho Carlos, dois dias antes de ele testar positivo ao SARS-CoV-2.

Isabel II "continuará a receber assistência médica e seguirá todas as orientações apropriadas", acrescenta o comunicado.

A Rainha celebrou há duas semanas os 70 anos da sua entronização após a morte do pai, Jorge VI, embora as cerimónias oficiais do Jubileu de Platina estejam apenas previstas para junho.

Segundo os ‘media’ britânicos, a monarca recebeu três doses da vacina contra a covid-19, notícia que não foi confirmada pelo Palácio de Buckingham.

A covid-19 provocou pelo menos 5.860.577 mortos em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.