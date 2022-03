RAEGE torna os Açores importantes no mundo

A Rede Atlântica de Estações Geodinâmicas e Espaciais (RAEGE), que inclui duas estações geodésicas fundamentais em Santa Maria e nas Flores - e outras duas em Yebes e Gran Canária, em resultado de um memorando de entendimento assinado em 2010 entre os governos da Região e de Espanha -, é um dos mais valiosos “contributos dos Açores para o mundo”, ao garantir o fornecimento de dados de excelência à comunidade científica internacional.



As estações RAEGE designam-se de estações geodésicas fundamentais por reunirem uma série de técnicas de base da Geodesia - a ciência que visa a medição e o conhecimento preciso da forma do planeta, a sua orientação espacial e o campo gravítico terrestre -, técnicas essas de grande precisão que fazem uso de tecnologia espacial, usando astros como pontos de referência para estudar a Terra e as suas deformações.

Desse levantamento de dados resulta o conhecimento em domínios importantes, como o referencial inercial terrestre, que serve de base a serviços de posicionamento como o Google Earth. Mas também torna possível fazer estimativas na variação do nível médio das águas do mar, quantificar o deslocamento das placas tectónicas, medir a duração exata do dia e da noite, estudar a atmosfera terrestre e contribuir, entre outros aspetos, para o estudo dos efeitos causados pelas alterações climáticas.

Das quatro estações da rede RAEGE, duas estão completamente operacionais, a de Santa Maria e Yebes, sendo que na primeira trabalham presentemente dez pessoas que dão o seu contributo para o GGOS (Global Geodetic Observing System). Este é um sistema que visa a atualização, expansão e manutenção de uma rede global de estações geodésicas fundamentais, que fornecem dados para uma melhor compreensão da dinâmica da Terra e das alterações globais do planeta e, assim, servir de base à tomada de decisão no que diz respeito ao impacto social a longo prazo.

O ano de 2020 é um marco importante para a Estação RAEGE de Santa Maria, dirigida por João Ferreira, Mestre em Engenharia Aeroespacial e diretor adjunto da rede RAEGE. Isto devido à instalação de um novo recetor no radiotelescópio de 13,2 metros de diâmetro e por profundas reparações estruturais que permitiram à referida estação retomar, a partir de maio passado, as observações da rede internacional IVS (International VLBI Service for Astrometry and Geodesy).

Na verdade, o projeto RAEGE nos Açores - gerido pela Associação RAEGE Açores (RAEGE-Az), associação privada constituída em 2017 entre o Governo Regional e a SATA - contribui, ao nível do país, para a resolução (69/266) das Nações Unidas que apela a todos os estados-membros para contribuírem ativamente para a construção de um referencial geodésico global para um desenvolvimento sustentável.

Como realça João Ferreira, o RAEGE-Az trabalha com vários parceiros, em diversas áreas, como é o caso, a nível regional, do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), enviando dados sismológicos, em tempo real, para este último. Mas é sobretudo além-fronteiras que a sua informação ganha particular relevância e projeção. Não apenas ao nível do IVS, como também em termos do EPOS (European Plate Observing System) & IGS (International GNSS Service) por via dos dados fornecidos pelas estações GNSS (Global Navigation Satellite System) das Flores e Santa Maria, e do Instituto Geográfico de Espanha, que trata e valida os dados gravimétricos recolhidos nesta última ilha.



Também a partir de Santa Maria, a estação RAEGE possui um telescópio ótico que a liga ao projeto de monitorização de lixo espacial da Europa.



Outro projeto em que a RAEGE-Açores está envolvida tem a ver com a instalação de uma antena de receção de sinal de satélites para o estudo e monitorização de explosões de raios gama no universo profundo, num projeto das agências espaciais francesa e chinesa.

Por outro lado, a RAEGE-Az assegura mentoria no desenvolvimento de projetos científicos e iniciativas escolares e, na ótica de informar e de se aproximar da comunidade local, pretende aprofundar a “investigação relevante e com interesse para a Região”.

Na linha dessa estratégia, João Ferreira destaca o apoio dado ao Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço por via da disponibilização de tempo de observação in loco a alunos da cadeira de Radioastronomia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Sem descurar as universidades dos Açores, do Porto e da Beira Interior, o Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, o Colaboratório para as Geociências e o Instituto de Telecomunicações.