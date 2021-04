PSP desenvolve campanha de prevenção de consumo de álcool e drogas

"Considerando o plano da prevenção, as ações de sensibilização direcionadas para os jovens do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário são uma das ferramentas a considerar, contribuindo assim para um maior e melhor conhecimento dos jovens nestas idades sobre os riscos associados ao consumo e dependência de substâncias psicoativas", salienta a PSP, em comunicado.

A PSP diz ainda que estas ações de sensibilização no âmbito da operação “Vive na Real! - Não na Dependência”, serão realizadas através das divisões policiais, junto das escolas e "complementadas com contatos individuais efetuados durante a gestão de casos".

A perturbação de adição aos videojogos foi incluída em 2018 pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no seu Manual de Classificação Internacional de Doenças. Esta perturbação é caracterizada por um padrão de comportamento de jogo persistente ou recorrente, seja em jogos 'online' (pela Internet) ou 'offline', alerta a polícia.