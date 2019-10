PSP apreende 30 quilos de haxixe

De acordo com nota de imprensa, o Comando Regional da PSP dos Açores, através da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Ponta Delgada, deteve, no dia 9 de outubro, em flagrante delito dois suspeitos pela prática do crime de tráfico de estupefaciente, tendo apreendido 30 quilos de haxixe.



Na sequência de diligências concretizadas pela Brigada Anticrime da Esquadra de Investigação Criminal de Ponta Delgada, que decorriam há algum tempo e que se vieram a intensificar ao longo da última semana, foi possível detetar e apreender, na freguesia dos Arrifes, uma quantidade substancial de haxixe, concretamente 30 quilos, os quais se encontravam fracionados em pequenas porções e que dariam para a preparação de aproximadamente 60.000 doses individuais para consumo.



Estima-se que permitissem para uma compensação financeira na ordem dos 100 mil euros.



Na sequência do 1º interrogatório judicial a que os detidos foram sujeitos foram aplicadas medidas de coação a ambos os arguidos, sendo que, um deles, ficará a aguardar os ulteriores termos do processo em prisão preventiva.



Nesta operação foram empenhados vários polícias da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão policial de Ponta Delgada com a estreita colaboração por parte do Grupo Operacional Cinotécnico pertencente à Força Destacada da Unidade Especial de Polícia nos Açores.