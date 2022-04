PSD recupera São Roque do Pico com presidente derrotado há 8 anos

“É um regresso, porque achávamos que era necessário fazer mais e melhor pela nossa terra. Foi a vitória da humildade, do trabalho, da dedicação, da coragem, de não ter medo de dar um passo em frente e de lutar cada vez mais pela nossa terra”, adiantou candidato social-democrata, em declarações à Lusa, reagindo aos resultados das eleições autárquicas de domingo.

De acordo com dados finais do Ministério da Administração Interna, em São Roque do Pico, onde apenas concorriam dois partidos, o PSD venceu as eleições com 60,89% dos votos, elegendo três mandatos, enquanto o PS ficou com 35,76%, elegendo dois mandatos.

Há oito anos que Mark Silveira (PS), recandidato a um terceiro e último mandato, liderava o município de São Roque do Pico, depois de Luís Filipe Silva ter cumprido um mandato na governação da Câmara.

Em 2013, o autarca social-democrata falhou a reeleição por 20 votos (teve 1.004 contra 1.024 votos).

“São Roque, nestas eleições tinha uma situação muito peculiar. Um dos candidatos era o atual presidente e estava lá há dois mandatos e eu já estive no município antes dele. Deixámos obra feita e as pessoas puderam comparar”, apontou Luís Filipe Silva.

Para o autarca, de 57 anos, diretor fabril, o “segredo” da vitória foi o facto de as pessoas conhecerem “muito bem” o trabalho dos dois candidatos.

“Os mandatos anteriores do meu opositor não foram grandes mandatos, por isso foi relativamente fácil ter uma mensagem clara e apelativa às pessoas e as pessoas reconheceram isso e apostaram em nós”, frisou.

Em 2017, o PS obteve 58,48% dos votos, elegendo três vereadores, e o PSD (com outro cabeça de lista) 38,39%, elegendo dois vereadores, para a Câmara Municipal de São Roque do Pico.

Com esta vitória, o PSD passa a gerir dois dos três municípios da ilha do Pico (São Roque e Madalena), enquanto a Câmara Municipal das Lajes do Pico continua a ser liderada pelo PS.