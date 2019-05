PSD preocupado com quem pesca chicharro em Rabo de Peixe

Segundo refere refere uma nota de imprensa, a concelhia do PSD da Ribeira Grande, presidida por Jaime Vieira, refere que na lota de Rabo de Peixe “nem todo o chicharro descarregado está a ser leiloado, ou seja, as últimas embarcações a chegarem a terra, não têm conseguido vender o seu peixe”.

Por isso, os sociais-democratas da Ribeira Grande consideram “urgente uma resposta ao que já é um problema social, pois quem trabalha quer ter o seu respetivo rendimento, e isso muitas vezes não acontece”.

Conforme refere o PSD da Ribeira Grande, os armadores e os pescadores do chicharro “têm ficado muitos dias sem rendimentos e mesmo depois de várias horas passadas no mar, muitas delas de noite e após de pescarem os seus 300 quilos de chicharro - que é a quota diária - não recebem o pagamento do seu trabalho”.



A concelhia liderada por Jaime Vieira lamenta ainda que em média, cerca de 200 caixas de chicharro por dia estejam a ser doadas a instituições de solidariedade social ou acabando mesmo no lixo, “sem que os armadores e pescadores sejam recompensados pelo esforço de muitas horas a pescar”.