"PSD de Vila Franca vira costas a Bolieiro e não faz campanha" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental noticia que a Comissão Política Concelhia do PSD de Vila Franca do Campo contesta o lugar atribuído a Sabrina Furtado para as próximas eleições regionais e anuncia que não vai participar na campanha eleitoral.