PSD/Açores quer que passageiros façam testes no aeroporto de origem

"A região deveria estar a trabalhar para garantir que os testes feitos no aeroporto emissor e com destino aos Açores possam ser pagos pela região", afirmou hoje José Manuel Bolieiro, no final de uma reunião com a Câmara do Comércio da Horta, na ilha do Faial.

O líder social-democrata justificou a medida com a abertura do espaço aéreo e salientou que a região autónoma da Madeira está a trabalhar numa medida com o mesmo fim.

"Fica o apelo para que a região promova negociações para, à semelhança do que a Região Autónoma da Madeira está a fazer, incentivar a vinda aos Açores enquanto destino turístico", afirmou o presidente dos sociais-democratas açorianos.

No início da semana, o Governo da Madeira disse pretender estabelecer um protocolo com uma entidade em Lisboa e custear a realização de testes de despiste da covid-19 aos passageiros que viajem para a região.

Segundo o presidente do Governo Regional madeirense, o social-democrata Miguel Albuquerque, o custo a suportar pela região será na ordem dos 30 euros por cada análise.

Para José Manuel Bolieiro, a medida aumentaria o "grau de confiança" entre os turistas e os residentes nos Açores.

O líder do PSD/Açores defendeu que a iniciativa evitaria também constrangimentos resultantes dos atrasos na divulgação dos resultados dos testes feitos no desembarque nos Açores, atualmente em vigor.

"Isso facilitará desde logo o grau de confiança na circulação entre Lisboa e os Açores e o nosso acolhimento será outro. E as pessoas com certeza, assim, não serão constrangidas com o atraso que o teste feito no destino poderá implicar", referiu.

Os passageiros que se queiram deslocar aos Açores têm de apresentar um teste negativo à covid-19 realizado nas últimas 72 horas ou submeter-se a um despiste aquando do desembarque na região, tendo de aguardar pelo resultado do teste (no máximo de 12 horas) em isolamento profilático.