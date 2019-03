PSD/Açores quer carreira científica própria para os investigadores da região

As mais lidas

E concretiza: "Ao mesmo tempo, servirá de incentivo aos jovens estudantes e investigadores a enveredarem por uma carreira científica nos Açores. É massa crítica e conhecimento que se ganha, é um caminhar para a convergência com a União Europeia".

De acordo com a parlamentar Catarina Chamacame Furtado, citada na nota de imprensa, a criação de uma carreira científica própria na região constitui uma “aposta na ciência, na investigação e nos investigadores, propiciando oportunidades aos quadros altamente qualificados para se fixarem na região".

"Esta será a única forma de garantir a continuidade na região de cientistas de enorme valia e reconhecimento a nível internacional, assim assegurando a continuidade de uma condigna representação dos Açores no sistema científico internacional", refere o projeto de resolução entregue na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.

O PSD/Açores entregou no parlamento da região uma proposta legislativa com vista à criação de uma carreira científica própria para os investigadores da região, informou o partido em nota enviada à imprensa.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok