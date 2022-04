PSD/Açores diz que Vasco Cordeiro “caiu no ridículo" de apresentar “propostas fictícias”

Numa nota de imprensa de reação à carta do líder do maior partido da oposição, divulgada pela Lusa na terça-feira, os social-democratas referem que, “em mais uma tentativa de aproveitamento político da situação pandémica, o deputado Vasco Cordeiro caiu no ridículo de apresentar um conjunto de propostas fictícias, que mais não são do que medidas já concretizadas ou anunciadas pelo Governo Regional”.

“É muito fácil vir agora propor aquilo que o atual Governo dos Açores já está a fazer. O que se esperava do deputado Vasco Cordeiro era que dissesse aos açorianos o que faria de diferente no combate à pandemia – tinha essa obrigação. Mas face às propostas fictícias que apresentou, já se percebeu que o deputado Vasco Cordeiro nada faria de diferente em relação à estratégia do Governo dos Açores”, refere o PSD.

O grupo parlamentar regional do PSD recorda que, “há poucas semanas, no debate do Orçamento da região para 2022, o deputado Vasco Cordeiro e o Partido Socialista tiveram oportunidade de apresentar propostas concretas para o futuro da região” mas, “lamentavelmente, não apresentaram uma única proposta, algo inédito na história da autonomia”.

O PSD/Açores refere que uma das “propostas fictícias do deputado Vasco Cordeiro diz respeito ao reforço da testagem, algo que o Governo dos Açores já pôs em prática nas últimas semanas, como se comprova pelo aumento de testes face a um aumento da transmissibilidade da variante Ómicron” do vírus SARS-CoV-2, que provoca a covid-19.

O PSD/Açores diz que, “só na véspera de Natal, foram realizados cerca de 2.200 testes na região, incluindo numa operação de testagem aberta a toda a população da ilha de São Miguel”.

“Outra das propostas fictícias é relativa à identificação de cadeias de transmissão, como se alguma vez esta tivesse deixado de ser feita”, refere o grupo parlamentar do PSD na Assembleia Legislativa Regional.

Diariamente, “o Serviço Regional de Saúde faz a avaliação epidemiológica aos contactos de alto risco, de baixo risco, de primeira e de segunda linha”, asseguram.

“Dizer o contrário é promover a desinformação. O que este Governo Regional não faz é esconder a existência de transmissão comunitária, como fez a governação socialista”, afirmam os social-democratas.

O PSD/Açores recorda que o secretário regional da Saúde já anunciou que o processo de vacinação das crianças irá arrancar no início de janeiro, salvaguardando que o deputado Vasco Cordeiro, “certamente por desconhecimento, recusa perceber é que, desde o início da vacinação, o Governo dos Açores priorizou o processo para os grupos de risco, que podem desenvolver casos graves da doença quando contagiados, como são os idosos que necessitam de uma dose de reforço”.

Aquela força política lamenta que Vasco Cordeiro “tenha tentado promover a desinformação acerca dos custos dos testes nas unidades de saúde da Região".

"O deputado quis, deliberadamente, enganar os açorianos, pois sabe que nunca nenhum contacto, de alto ou baixo risco, foi obrigado a pagar o que quer que fosse para ser testado”, afirmam.

Os social-democratas apontam que a portaria referida pelo PS relativamente a taxas moderadoras na realização de testes foi “publicada há 10 meses” e permitiu “que qualquer utente que esteja numa ilha sem laboratórios privados e necessite, por motivos pessoais ou profissionais, de ser testado, o possa fazer nas Unidades de Saúde dessas ilhas".

“Quando o Partido Socialista governava, estes utentes tinham de deslocar-se a outra ilha para fazer um simples teste PCR", alerta o PSD.

Depois de, na terça-feira, o arquipélago ter batido o recorde de casos diários, ao contabilizar 189 novas infeções, hoje foram registados 249 novos casos referentes às últimas 24 horas e um total de 1.079 casos ativos na Região.