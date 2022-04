PSD/Açores congratula-se com colocação nos quadros de 281 professores contratados

Citado numa nota enviada às redações, o vice-presidente da bancada social-democrata sustenta que "essa estabilidade era aguardada por muitos, há mais de uma dezena de anos".

"E só foi possível agora devido às recentes alterações ao Regulamento do Concurso de Pessoal Docente, que criou os quadros de ilha e possibilitou a abertura de 321 vagas para vínculo à região", sublinha Rui Espínola, destacando "o combate efetivo deste novo governo açoriano", de coligação PSD/CDS-PP/PPM, "à precariedade laboral, agora no setor da Educação".

O deputado do PSD/Açores no parlamento regional refere que tal representa "uma visão integrada do sistema educativo regional, porque tem em conta as especificidades geográficas do arquipélago e as necessidades das suas unidades orgânicas".

A "nova realidade" permitiu "uma discriminação positiva para as ilhas com apenas uma Unidade Orgânica, por via da constituição de uma bolsa de professores em quadro de ilha, que ficarão disponíveis para suprir necessidades relativas à falta de professores nessas escolas, para apoios educativos e para a dinamização de projetos", lê-se ainda na nota.

Rui Espínola realça também "a mobilidade efetiva conseguida entre docentes em quadros de escola para quadros de ilha, para que os professores há largos anos vinculados noutra ilha que não a sua, se aproximem, em termos laborais, da sua residência".

O Governo dos Açores vai colocar no próximo ano letivo, nos quadros da região, 281 docentes até agora contratados a termo, segundo anunciou a secretária regional da Educação, Sofia Ribeiro, considerando que este “número que não encontra paralelo nos últimos anos letivos”.

Um processo que, de acordo com a governante, “resulta da nova estratégia do Governo Regional dos Açores do processo de identificação das necessidades definitivas do sistema educativo regional, abrindo vagas em quadros de ilha, por cada três contratações sucessivas nas escolas”.

Segundo Sofia Ribeiro, “este resultado apenas foi possível após a revisão do Regulamento de Concurso do Pessoal Docente, dando cumprimento ao compromisso do Governo Regional de combate à precariedade docente”.