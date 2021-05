PSD/Açores candidata António Vasco Viveiros à Lagoa

A informação foi revelada à agência Lusa por fonte oficial social-democrata que disse que os órgãos concelhios do PSD na Lagoa decidiram indicar o nome de António Vasco Viveiros como candidato à presidência da autarquia e aprovar uma coligação eleitoral com CDS-PP e PPM.

“Foi aprovada a proposta de estratégia para as próximas eleições autárquicas, que passa pela disponibilidade para a celebração de um acordo de coligação eleitoral neste concelho [Lagoa] com o CDS-PP e PPM, sendo que as negociações terão início com a maior brevidade”, afirmou fonte do PSD/Açores.

De acordo com a mesma fonte, o “momento político atual”, devido ao “fim de um ciclo de 24 anos de governação socialista” na região, aponta para uma “profunda vontade de mudança das populações”, que pretende uma “melhoria da saúde e da educação” e uma “maior transparência na administração pública e autárquica”.

“É neste contexto, com muita vontade e determinação, que o PSD irá iniciar as negociações com o CDS e o PPM, no sentido de constituir uma alternativa consistente nas próximas eleições autárquicas, possibilitando assim aos lagoenses uma oportunidade de mudança na gestão do concelho para os próximos anos”, acrescentou a fonte.

Em novembro de 2020, PSD, CDS-PP e PPM formaram uma coligação para integrar o Governo Regional dos Açores, terminando com o ciclo de governação do PS que durava desde 1996.

António Vasco Viveiros é economista de profissão e nos últimos anos tem sido o porta-voz do grupo parlamentar do PSD/Açores para as questões económicas.

A 14 de maio, foi anunciado que a atual presidente da Câmara da Lagoa, a socialista Cristina Calisto, irá recandidatar-se a um segundo mandato à frente daquela autarquia açoriana nas eleições deste ano.

Cristina Calisto é presidente da Câmara da Lagoa desde 2015, sendo que, atualmente, é também a presidente da Associação de Municípios dos Açores.

Nas eleições autárquicas de 2017, o PS conquistou 70,17% dos votos (cinco vereadores), o PSD 23,67% (dois vereadores) e a CDU atingiu 2,46% da votação, não tendo conseguido qualquer mandato.

Em 2017, o candidato social-democrata à Câmara da Lagoa foi Carlos Furtado, que atualmente é presidente do Chega/Açores.

As eleições autárquicas têm de ser marcadas pelo Governo para entre 22 de setembro e 14 de outubro.