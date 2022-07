PS/Madeira critica PSD de estar "agarrado ao passado" e ser incpaz de resolver problemas

“O PSD está agarrado ao passado e de não tem soluções, nem ideias novas para a Madeira, ao contrário do PS”, disse o dirigente socialista madeirense numa reunião da nova comissão política concelhia de Machico, concelho governado pelo PS.

Sérgio Gonçalves apontou que, “ao fim de mais de quatro décadas de governação social-democrata, a Madeira está na cauda do país, com a maior taxa de risco de pobreza e exclusão social e o mais baixo poder de compra e com dificuldades estruturais, sem que o PSD tenha sido capaz de resolver estes problemas.

No seu entender, na governação na Madeira, com a “bengala do CDS, as coisas não melhoraram, só pioraram”.

O responsável da estrutura regional do PS argumentou que o PSD e o Governo Regional “se autointitularem donos da autonomia, quando esta é de todos os madeirenses”, mas revelaram-se incapazes de a utilizarem para resolver os problemas da Madeira.

Sérgio Gonçalves insistiu que esta região autónoma “tem impostos mais altos do que o continente e os Açores, porque o presidente do Governo Regional se recusa a aplicar o diferencial fiscal de 30% nas taxas do IVA e em todos os escalões do IRS”.

“O Governo Regional quer um sistema fiscal próprio de baixa tributação e não faz uso dos instrumentos que tem à sua disposição”, disse.

Também referiu que os discursos da festa anualdo PSD, no Chão da Lagoa, no passado fim de semana, foram centrados no PS, opinando que isso aconteceu porque os socialistas têm “soluções diferentes e podem construir uma Madeira onde os madeirenses e porto-santenses possam viver melhor do que viveram ao longo das últimas décadas”.

“Nós [PS] queremos ser poder na Região, não o poder pelo poder, mas porque podemos, efetivamente, governar melhor”, sublinhou Sérgio Gonçalves, enfatizando que o “firme objetivo” é levar o partido à vitória nas eleições regionais do próximo ano, “visando a construção de uma Madeira melhor”

O líder socialista destacou que o partido tem “propostas e soluções concretas e exequíveis para melhorar a vida dos madeirenses, sendo a única alternativa de governação credível”.

E deu como exemplo a situação política no concelho de Machico, município no qual o PS tem conseguido obter várias vitórias eleitoras ao longo dos anos, apontando que a aposta é “transportar” este projeto para “a realidade regional”.