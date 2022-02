PS lamenta silêncio de secretário da Agricultura dos Açores face à crise do setor

“Os agricultores da ilha Terceira passam pela maior crise de rendimento dos últimos 30 anos”, alertou o secretariado de ilha do PS, em comunicado.

Citado na nota de imprensa, Décio Santos, membro do secretariado de ilha do PS/Terceira, apontou “as dúvidas e insegurança face ao futuro deste setor”, questionando o responsável pela tutela quanto à estratégia de futuro para a agricultura.

“Já se sentem dificuldades acrescidas para a agricultura, decorrentes dos grandes aumentos dos fatores de produção, em especial dos custos dos cereais, da ração, dos combustíveis, entre outros”, pelo que, a reivindicação por “um preço justo pelo seu árduo trabalho e pela valorização do seu produto, é justa e relevante”, sublinhou.

O PS defendeu a importância de se “reforçar os mecanismos de apoio, bem como intervir e potenciar um diálogo assertivo entre as partes, em toda a cadeia de valor”, no sentido de resolver o problema, “para que não seja o princípio do fim de um setor produtivo que é fundamental para o contexto e dinâmica económica da ilha Terceira e dos Açores”.

“Quais as prioridades e objetivos para o próximo quadro Financeiro comunitário? De que forma este mitigará estas e outras dificuldades recorrentes dos nossos agricultores? O que tem o Governo feito para resolver a distância, falta diálogo e de solidariedade dos representantes da indústria a nível Regional e nacional? De que forma um corte em 20% na verba alocada à agricultura no Orçamento Regional irá agravar ainda mais os problemas destas tão importantes fileiras?”, questionou.

O socialista quis ainda saber “de que lado está o Secretário da Agricultura, e o que tem ele a dizer desta manifestação de desespero dos agricultores, que de forma respeitosa se deslocaram e protestaram, às centenas, nas ruas da cidade de Angra do Heroísmo?”.

“Para o PS/Terceira urgem respostas e soluções efetivas, e deve ser exigido que o Secretário da Agricultura ganhe coragem para se pronunciar”, garantiu o Socialista, lamentando que o Governo Regional de coligação PSD/CDS-PP/PPM continue “a deixar a ilha Terceira para trás”.

A 12 de novembro, cerca de uma centena e meia de carrinhas e tratores agrícolas interromperam hoje o trânsito em Angra do Heroísmo, nos Açores, numa marcha lenta em protesto pelo preço pago ao produtor pelo leite e pela carne.

“Tem de haver uma sensibilidade de perceber que suportamos baixas do preço de leite até um certo ponto. Neste momento, não conseguimos suportar mais”, afirmou, na altura, em declarações aos jornalistas, o presidente da Associação Agrícola da Ilha Terceira (AAIT), José António Azevedo.