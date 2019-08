"PS/Açores tem património político de defesa do setor agrícola regional"

A candidata do PS/Açores às Eleições Legislativas, Isabel Almeida Rodrigues, destacou o “intenso trabalho desenvolvido nos últimos quatro anos pelos deputados eleitos pelo PS/Açores à Assembleia da República nas questões relacionadas com a agricultura regional”.

A candidata que falava, à margem de uma reunião com o presidente da Federação Agrícola dos Açores, Jorge Rita, referiu que “na última legislatura introduzimos, entre várias outras matérias de proteção e salvaguarda dos interesses regionais, uma isenção em 35% das contribuições para a segurança social dos produtores de leite e de suínos, bem como o novo regime da composição, rotulagem e comercialização obrigatória do leite e derivados, permitindo, por um lado, maior proteção dos consumidores e, por outro, evidenciar a qualidade de origem açoriana”.





Citada em nota, Isabel Almeida Rodrigues, fez ainda referência à elaboração do Relatório do Leite na Assembleia da República, “pela mão do deputado eleito pelo PS/Açores, João Castro”.





A par disso, realçou o conjunto de ações visando atestar a qualidade nutritiva e a excelência dos produtos lácteos e derivados, garantindo, desta forma, “o reforço das ações junto de mercados prioritários externos com vista a apoiar o escoamento de stock de lacticínios dos Açores para fora do espaço da União Europeia”.





“O PS/Açores tem um património político de defesa do setor primário nos Açores, nomeadamente, de defesa da Agricultura e dos produtores regionais que inclui, no âmbito da reforma da PAC, e a propósito do POSEI, o reforço de medidas e de um envelope financeiro mais alargado”, frisou a candidata.





Isabel Almeida Rodrigues acrescentou, ainda, que face aos desafios que se colocam na frente externa, quer no que respeita à evolução do mercado e do consumo de leite, quer no que diz respeito à reforma da PAC, importa continuar e reforçar “a cooperação e articulação entre a Região e a República, de modo a potenciar os resultados e os rendimentos deste setor de excelência da economia nacional, e do qual a agricultura açoriana representa, sem dúvidas, um exemplo de qualidade e de liderança no setor da produção de leite e de produtos derivados”.





Desta forma, “a candidatura do Partido Socialista assume o compromisso de dar continuidade a esse trabalho. Pretendemos, e estamos em sintonia com a Federação Agrícola dos Açores, trabalhar para ter um setor mais moderno, mais robusto, que permita por essa via melhorar o rendimento dos produtores. O nosso compromisso é com esse trabalho e é isso que iremos fazer ao longo dos próximos quatro anos”, acrescentou a candidata.