PS/Açores quer plano de saúde mental para alunos da região

O parlamentar disse, na sequência de um encontro de deputados socialistas com o conselho executivo da Escola Secundaria da Lagoa, na ilha de São Miguel, que o plano regional de apoio à promoção da saúde mental assenta “numa estratégia de resposta às necessidades” dos alunos neste capítulo.

O plano regional de apoio à promoção da saúde mental, a ser proposto ao Governo dos Açores (PSD, CDS-PP e PPM), através de uma recomendação que vai dar entrada na Assembleia Legislativa Regional, é “diferenciado para cada freguesia e/ou concelho da região, alargado à educação pré-escolar e aos ensinos básico e secundário".

O deputado referiu que as crianças e jovens estiveram sujeitos a “sucessivos períodos de isolamento” impostos pela pandemia da covid-19 e que se viram “obrigadas a adaptar as suas necessidades educativas ao um sistema diferente”, durante dois anos letivos.

“Este público jovem precisa, mais do que nunca, de uma resposta também a este nível. Não podemos pensar nem desligar a recuperação das aprendizagens dos nossos alunos sem uma resposta também ao nível da saúde mental. Daqui em diante, a recuperação das aprendizagens vai ampliar a pressão de aprendizagem dos alunos”, afirmou Vilson Gomes.

Pretende-se "garantir uma ampla rede integrada de ação e intervenção junto das crianças e jovens, com vista a assegurar respostas públicas face impacto negativo e expectável do atual contexto pandémico e das suas consequências”, explicou.

De acordo com a proposta, a intenção é introduzir nos estabelecimentos de educação e ensino um “reforço de apoio à saúde mental, através da contratação de profissionais especializados com experiência e formação na área da psicologia da educação e na área da psicologia clínica”.

Outra das medidas passa por “realizar uma campanha de rastreios validados para a avaliação mental global, integrada em protocolos que prevejam o encaminhamento dos rastreios positivos para serviços de saúde mental e que possam assegurar no imediato a intervenção e acompanhamento psicológico adequado”.

A iniciativa contempla a integração de várias entidades, tais como as autarquias, o Conselho Coordenador do Sistema Educativo Regional, os serviços de psicologia e orientação dos estabelecimentos de educação e ensino, e as equipas multidisciplinares de saúde mental das unidades de saúde de Ilha e hospitais.

A proposta integra ainda as equipas multidisciplinares enquadradas pelos serviços do Instituto de Segurança Social dos Açores e as instituições particulares de solidariedade social “com atividade no âmbito da infância e juventude, e as organizações representativas da juventude, tais como associações juvenis e equiparadas”.