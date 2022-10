PS/Açores propõe que região declare 02 de outubro como “Dia da Viola da Terra”

O grupo parlamentar socialista açoriano justifica a proposta alegando que "falta o reconhecimento oficial deste dia na Região, estendendo-o também às comunidades açorianas da diáspora".

Marta Matos, deputada socialista açoriana, refere, em comunicado, que "falta o reconhecimento oficial deste dia na Região".

Isto, vincou, apesar de, em 2018, a Miratecarts, em parceria com a Associação de Juventude Viola da Terra e o professor Rafael Carvalho, com o apoio de vários grupos musicais, declararem 02 de outubro como o “Dia da Viola da Terra” e de, desde 2019, esta data ser comemorada com várias iniciativas.

Citada numa nota de imprensa do PS/Açores, a deputada considera que é preciso também estender o reconhecimento deste instrumento musical às comunidades açorianas da diáspora, “pela infinita ligação da Viola da Terra ao sentimento da saudade, simbolizado nos seus dois corações – o coração de quem parte e o de quem fica”.

A iniciativa socialista pretende também que o Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) desenvolva os procedimentos necessários à classificação, como património, da viola da terra, salientando que o instrumento é “uma referência fundamental" da cultura açoriana.

A parlamentar do PS/Açores considera ainda ser “fundamental” a implementação de um Plano Regional para a Valorização da viola da terra.

Este plano deverá ter como principais eixos “a promoção, criação e divulgação cultural, a formação musical de alunos e formadores, a formação profissional na arte de construção e restauro e a inventariação, recuperação, divulgação e disponibilização museológica e digital do acervo e património material existente”, assinala o PS/Açores.

Marta Matos defende que este trabalho deve ser desenvolvido em parceria com as associações, sociedades recreativas, casas do povo, conservatórios, escolas, museus e outras entidades públicas e privadas do setor cultural, “inclusive nas comunidades da diáspora açoriana”.

A viola da terra teve origem no século XVIII e tem a caixa em forma de oito e tem 12 cordas: três ordens duplas (seis cordas mais agudas organizadas aos pares) e duas ordens triplas (outras seis cordas graves e organizadas em conjunto de três).

O instrumento é também conhecido como viola de arame ou viola de dois corações, sendo semelhante ao violão, mas de dimensões mais pequenas.

No passado, a viola da terra fazia parte do dote do noivo e o seu lugar na casa durante o dia era em cima de uma colcha axadrezada, como adorno do quarto do casal, assumindo, desde o povoamento do arquipélago, um lugar de destaque nos festejos, bailes, cantorias e serões.