PS/Açores espera que Governo Regional execute verbas para a região

“A aprovação deste documento irá permitir à Região usufruir de um montante de 580 milhões de euros, que serão aplicados na recuperação da nossa economia, mas também no desenvolvimento de investimentos estratégicos para os Açores”, sublinhou Ricardo Rodrigues, membro do Secretariado Regional do PS/Açores, em conferência de imprensa em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

O socialista alertou para a importância de se concretizarem os investimentos previstos, manifestando apreensão com a execução das verbas, mas também com o cumprimento das metas e objetivos propostos, dos quais depende “a continuidade do apoio comunitário”.

“É importante, que no atual contexto, o atual Governo não se limite, como tem feito, apenas a executar o trabalho e as políticas deixadas pelo anterior Executivo, apresentando-as como suas, mas que também, tal como o PS faria se fosse Governo, saiba perceber que as necessidades de hoje não são as mesmas de há um ano”, disse.

A dinâmica “desta realidade exige novas respostas, imaginação, ideias arrojadas e ambição, concretizadas em novas políticas que atendam a esta circunstância”, referiu.

Ricardo Rodrigues, citado numa nota do PS, disse que o atual Governo Regional de coligação PSD/CDS-PP/PPM se "limitou a aplicar o já negociado, planeado e proposto" pelo anterior Governo açoriano do PS, "apresentando como suas as opções do anterior Executivo”.

Esta coligação “quis assaltar o poder para afinal executar o que o PS planeou e definiu, mantendo agora, no poder, as políticas que criticavam quando estavam na oposição”, notou.

Entre os investimentos específicos para a Região incluídos no PRR, Ricardo Rodrigues salientou a importância da execução de projetos como a criação do “Hospital Digital”, um investimento de 30 milhões de euros, o projeto “Educação Digital”, que congrega cerca de 40 milhões de euros, mencionando ainda a Qualificação de Adultos e Aprendizagem ao Longo da Vida para capacitar ativos e inserção no mercado de trabalho.

Ao nível da implementação da Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social, o socialista sublinhou estar assegurado, em matéria de respostas sociais, “o aumento do acesso de crianças e jovens a respostas sociais e educativas, o alargamento das respostas direcionadas para as famílias carenciadas, e a requalificação técnica das respostas sociais destinadas a pessoas com deficiência ou incapacidades”.

Estão ainda contemplados no PRR investimentos que preveem o desenvolvimento do “Cluster do Mar dos Açores”, através da implementação, no Faial, do Tecnopolo MARTEC, mas também o relançamento económico da agricultura açoriana, com 30 milhões de euros, e a recapitalização do Sistema Empresarial, com 125 milhões de euros.

O PS lembra ainda que o documento contempla projetos ao nível da Transição Energética, investimentos ao nível do parque habitacional da Região e na melhoria da rede viária dos Açores.