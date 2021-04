PS/Açores diz que alteração de obra em porto em Santa Maria penaliza pescadores

Citada em nota de imprensa pelo partido, a deputada eleita pelo círculo eleitoral de Santa Maria denuncia “os graves constrangimentos que estão a ser causados aos pescadores da ilha por causa da opção do atual Governo quanto à reabilitação do entreposto frigorífico que, como defendeu o PS/Açores, devia ter sido feita por fases, sem inutilizar totalmente a estrutura”.

Em requerimento entregue na Assembleia Legislativa Regional, o partido questiona o executivo sobre “qual a solução que o Governo Regional vai adotar para garantir que, enquanto decorrem as obras, será possível continuar a efetuar descargas de pescado no porto de Vila do Porto e para quando prevê o Governo Regional a implementação dessa eventual solução”.

A bancada socialista quer também saber se o executivo regional “pondera apoiar os pescadores de Santa Maria até que seja encontrada uma solução, e em que data concreta prevê o Governo que o entreposto frigorífico volte a estar em pleno e normal funcionamento”.

Bárbara Chaves lamenta que a obra tenha resultado na paragem total daquele porto e reitera que “tudo isto teria sido evitado se o atual Governo tivesse optado por fasear a empreitada, permitindo que o entreposto continuasse a funcionar de forma parcial, garantindo que ficaria sempre ativa uma das câmaras frigoríficas, como estava previsto na anterior legislativa.

A parlamentar afirma ainda que “os pescadores marienses estão impedidos de utilizar o porto de pesca de Vila do Porto para proceder a descargas de pescado no referido entreposto, o que, na prática, significa que estão impedidos de exercer a sua atividade”.

Esse impedimento “representa graves prejuízos para vários agregados familiares que daqui retiram o seu sustento”, sublinha.

A socialista vinca, assim, “a urgência de colocar à disposição dos pescadores marienses uma solução alternativa imprescindível para o seu trabalho” e acredita “que se impõe, por motivos de justiça, pugnar pela reparação dos danos causados com a suspensão da atividade do entreposto frigorífico de Vila do Porto”.