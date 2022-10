PS/Açores considera “impensável” corte de 5 ME para agricultura em 2023

A deputada da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, que integrou o grupo parlamentar socialista que visitou a Feira Agrícola de Santana, no concelho da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, referiu que, “numa altura de crise, é impensável que este Governo [Regional] corte cinco milhões de euros [no Orçamento de 2023] para a agricultura, estando-se a falar em mais três milhões só em infraestruturas agrícolas”.

É o caso dos caminhos agrícolas, do abastecimento de água às explorações e sua eletrificação, segundo especificou a deputada da oposição.

A parlamentar frisou que, “numa altura em que é preciso ajudar os agricultores a combaterem esta crise de inflação, não se pode cortar investimento”, sendo este um “claro sentido de desnorte, principalmente quando o secretário regional da Agricultura vem à comunicação social divulgar a taxa de execução do Prorural no valor de 74%”.

“O secretário enganou-se ou então, numa tentativa de iludir os açorianos, esqueceu-se de dizer que estes 74% correspondem apenas dois milhões de euros, entre 2021 e 2022, comparados com 270 milhões que o governo socialista já tinha executado até 2020”, afirmou Patrícia Miranda.

A deputada defendeu a adoção de “medidas concretas” para as várias atividades agrícolas, tendo apontado que o PS/Açores avançou com uma proposta no parlamento dos Açores, face ao aumento do gasóleo agrícola, que foi “chumbada pela coligação” PSD/CDS-PP/PPM que governa a região.

O setor agrícola dos Açores é um dos pilares da economia açoriana, a par das pescas e do turismo, representando milhares de postos de trabalho.