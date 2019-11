Proteção Civil dos Açores apela à adesão do exercício “A Terra Treme”

As mais lidas

“A melhor forma de cada um poder intervir, é em primeiro lugar, estar bem informado no que respeita aos riscos existentes e aos procedimentos a ter, caso venham a acontecer”, afirmou Carlos Neves, acrescentando que “por isso é importante alertar, sensibilizar e incentivar a sociedade civil a praticar as regras básicas a seguir, antes, durante e após um sismo que podem salvar vidas”.

De acordo com o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, esta iniciativa “assume extrema importância, porque, apesar de um sismo parecer um fenómeno distante, essa possibilidade é real e pode atingir qualquer comunidade”, disse citado em nota de imprensa.

Nos Açores, para além dos colaboradores do SRPCBA e dos corpos de bombeiros, é pretendido que participem também as escolas, assim como entidades públicas e privadas.

Durante o exercício deverão ser praticados os três gestos básicos de proteção em caso de sismo: Baixar: esta posição evita que possa cair durante o sismo e permite mover-se; Proteger: proteja a cabeça e o pescoço com os braços e as mãos e procure abrigar-se, coloque-se se possível sob uma mesa resistente, e segure-se a ela firmemente; Aguardar: aguarde até a terra parar de tremer.

O objetivo da iniciativa é que todos saibam o que fazer antes, durante e depois de um evento sísmico, conhecendo as medidas preventivas e os comportamentos de autoproteção a adotar para se protegerem e se sentirem mais seguros.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) irá associar-se à 7ª edição do exercício de sensibilização para o risco sísmico: “A Terra Treme”, promovido anualmente pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

