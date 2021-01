Proteção Civil dos Açores alerta para previsões de chuva forte em sete ilhas

Em comunicado, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) informa que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou as ilhas do grupo central sob aviso meteorológico amarelo devido a previsões de precipitação por vezes forte até às 21h00 de hoje. Há ainda previsões de vento, direção de sul, rodando para sudoeste, pelo que o IPMA emitiu também aviso amarelo no período entre as 18h00 de terça-feira e as 00h00 de quinta-feira.

Para o grupo ocidental, as previsões de chuva, que poderá ser por vezes forte, está sob aviso amarelo entre as 12h00 de terça-feira e as 06h00 de quarta-feira.

O aviso amarelo para as Flores e Corvo estende-se ainda até às 00h00 de quinta-feira, por causa das previsões de vento, direção de sudoeste.