Prorrogadas as datas de inscrição para as provas finais e exames nacionais

A decisão regional foi tomada em consonância com as orientações do Júri Nacional de Exames, na sequência da suspensão das atividades letivas presenciais decretadas pelo Governo no período de 16 de março a 13 de abril, explica nota do executivo regional.



No que diz respeito ao período de inscrição e formalização dos pré-requisitos também têm sido enviadas orientações às escolas sempre que se verificam informações sobre o alargamento dos prazos ou alteração de alguns documentos.

A título de exemplo, o atestado médico solicitado para os pré-requisitos de alguns cursos, como os de desporto, passaram a ser substituídos por uma declaração de honra dos alunos.

Além do alargamento dos prazos de inscrição para as provas finais, para os candidatos autopropostos, e para os exames nacionais, para os alunos do ensino secundário, independentemente de serem alunos internos ou candidatos autopropostos, está também garantido que, mesmo depois de 3 de abril, os alunos e ou candidatos que não se inscreverem não serão prejudicados, nem objeto de coimas ou pagamentos suplementares de inscrição.