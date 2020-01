Propostas para obra de proteção de emergência do Porto das Lajes das Flores em apreciação

A obra visa a proteção, de forma imediata, do terrapleno portuário e do Cais -5m (ZH) do Porto das Lajes das Flores, permitindo garantir a operacionalidade deste cais, nomeadamente o abastecimento à ilha a efetuar pelo navio “Malena”, explica nota do Executivo.





Entre as obras consideradas de emergência, o Governo dos Açores, destaca o reforço do troço inicial do molhe, que constitui uma das "prioridades definidas pela empresa Portos dos Açores, já que visa garantir as condições de segurança necessárias para utilização do terrapleno portuário e da estrada de acesso ao porto".





A intervenção abrange um troço de cerca de 175 metros de comprimento e envolve a construção de um novo muro, paralelo ao muro-cortina atual, a cerca de 80 metros de distância, bem como a reconstrução do coroamento do muro cortina em cerca de 110 metros.





O objetivo definido pela Portos dos Açores para esta intervenção é o “reforço do troço inicial do molhe para proteção do terrapleno e da estrada de acesso”.





Esta intervenção tem como objetivo garantir a operacionalidade do Cais -5 m (ZH), que deve assegurar o abastecimento às Flores e, indiretamente, ao Corvo, enquanto não for reconstruído o molhe-cais.