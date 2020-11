Projeto “PESCAz - Pescarias Sustentáveis nos Açores” foi apresentado na Horta

O projeto procura dar resposta às obrigações e objetivos da Região e do Estado em matéria de conservação dos recursos biológicos marinhos e na gestão das pescas, no âmbito da Política Comum das Pescas e da Diretiva Quadro Estratégia Marinha, refere nota.



Pretende-se que o PESCAz possa também "fazer uma reflexão sobre a forma como a informação científica pode ser agilizada para as tomadas de decisão, contribuindo para a implementação de novas formas de trabalho".



Para além do PESCAz, foram também desenvolvidos os projetos SOS TubaProf, que procura avaliar a sustentabilidade das capturas acessórias de tubarões de profundidade nos Açores, e o DDeSPAr - Diversificação para o desenvolvimento sustentável da pesca artesanal nos Açores, que visa avaliar o potencial dos agregadores de peixe como medida facilitadora da diversificação e sustentabilidade da pequena pesca regional, através da redução da dependência dos recursos demersais tradicionais.



Refira-se que o Governo dos Açores criou um regime de apoio aos investimentos para o desenvolvimento de projetos de investigação, através de parcerias entre cientistas e pescadores, no valor de 1,2 milhões de euros, no âmbito do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP).



O PESCAz juntou o IMAR, o Instituto Okeanos da Universidade dos Açores, a Federação das Pescas dos Açores e a APEDA - Associação de Produtores de Espécies Demersais dos Açores.