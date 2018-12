Projeto “Abraço D’Arte” entrega prendas nas pediatrias dos hospitais dos Açores

O Núcleo Regional dos Açores (NRA) da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) vai proceder à entrega de diversas prendas, no próximo dia 18 de dezembro, terça-feira, junto dos serviços de pediatria dos três hospitais da Região, no âmbito do projeto “Abraço D’Arte”.

O projeto, criado em 2007, tem por objetivo dotar os espaços de saúde frequentados por crianças portadoras de doença oncológica de brinquedos, materiais e equipamentos lúdicos e pedagógicos.







Na ilha Terceira, a entrega realiza-se no serviço de pediatria do Hospital do Santo Espírito, no qual serão entregues um jogo de tabuleiro de Marralhinha, um lego idade pré-escolar, um jogo de tabuleiro Glória, um jogo de memória, um conjunto de loiça para casinha e um mobile para bebés, refere nota.





No Faial, a Delegação do Faial do NRA da LPCC fará a oferta, no serviço de pediatria do Hospital da Horta, de um Kit de massagem sensorial para bebés, de uma pirâmide gigante e de cubos flexíveis para empilhar, de um Kit de puzzles magnéticos e de uma boneca de troca de vestuário.





Na ilha de São Miguel, a Delegação de São Miguel do NRA da LPCC irá oferecer ao serviço de pediatria do Hospital do Espírito Santo uma pista de carros, um conjunto de carrinhos e um boneco Nenuco Médico.





O projeto “Abraço D’Arte” resultou de verbas recolhidas por um benfeitor que realizou uma exposição coletiva de pintura, em 2007, em Ponta Delgada, tendo estado patentes 47 obras de mais de 30 artistas, cuja receita da venda das mesmas foi doada ao NRA da LPCC para este efeito.