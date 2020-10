"Programa de Vasco Cordeiro é manter-se no poder”

“O PS não tem programa para os Açores, para além do programa de se manter no poder e manter a maioria absoluta. Isso não é um programa que serve aos Açores, que precisam de soluções para combater a precariedade, para melhores transportes, de como recuperar a SATA, que o PS não fala, como combater as listas de espera e o abandono escolar”, declarou o candidato do BE/Açores por São Miguel e círculo de compensação.

António Lima, que visitou hoje os portos das Velas e da Calheta, na ilha de São Jorge, no âmbito do 11.º dia de campanha eleitoral, referiu que “é isto que o PS não fala, não falou na pré-campanha e continua a não falar nesta reta final da campanha”, para acrescentar que a sua força vai continuar a apresentar propostas “para efetivamente haver uma mudança nos Açores, por um melhor futuro”.

O dirigente do BE/Açores considerou no capítulo do transporte aéreo interilhas que, nas ilhas sem “gateway”, como São Jorge, quem vier, por exemplo, de Lisboa para aquela ilha “não tenha que, em todos os dias em que não há ligação, pernoitar necessariamente em São Miguel, Terceira ou Faial”.

Daí a necessidade de salvaguardar dois ou três dias por semana em que o passageiro chegue à sua ilha sem “gateway” no mesmo dia, por forma a combater os “transtornos e custos acrescidos que isso implica”, sendo esta uma “desigualdade para essas ilhas”.

A campanha eleitoral, que começou em 11 de outubro, decorre até sexta-feira, sendo sábado o dia de reflexão e o domingo, dia 25, o dia das eleições.

Nas eleições regionais açorianas existe um círculo por cada uma das nove ilhas (São Miguel, Terceira, Faial, Pico, São Jorge, Graciosa, Santa Maria, Flores e Corvo) e um círculo regional de compensação, reunindo os votos que não foram aproveitados para a eleição de parlamentares nos círculos de ilha.

Ao todo, são 13 as forças políticas que se candidatam aos 57 lugares da Assembleia Legislativa Regional: PS, PSD, CDS-PP, BE, CDU, PPM, Iniciativa Liberal, Livre, PAN, Chega, Aliança, MPT e PCTP/MRPP.

Nas anteriores legislativas açorianas, em 2016, o PS venceu com 46,4% dos votos, o que se traduziu em 30 mandatos no parlamento regional, contra 30,89% do segundo partido mais votado, o PSD, com 19 mandatos, e 7,1% do CDS-PP (quatro mandatos).

O BE, com 3,6%, obteve dois mandatos, a coligação PCP/PEV, com 2,6%, um, e o PPM, com 0,93% dos votos expressos, também um.

Estão inscritos para votar 228.999 eleitores.

O PS governa a região há 24 anos, tendo sido antecedido pelo PSD, que liderou o executivo regional entre 1976 e 1996.

Vasco Cordeiro, líder do PS/Açores e presidente do Governo Regional desde as legislativas regionais de 2012, após a saída de Carlos César, que esteve 16 anos no poder, apresenta-se de novo a votos para tentar um terceiro e último mandato como chefe do executivo.