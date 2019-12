Programa de Natal do Nordeste tem início a 6 de dezembro

O objetivo passa por apoiar o comércio local nesta na quadra e aumentar a oferta cultural num mês propício aos passeios em família, refere nota de imprensa.





Assim, o início do programa de Natal coincide com a partido do Epic Trail Run Azores da Vila do Nordeste, no dia 6 de dezembro, pelas 23h00.





Antes e após a partida do 'Epic' haverá música pelo centro da Vila com os grupos Banda 8, Tiago Matias & Marina e o Dj Ruy Pedro.





Neste primeiro dia será também inaugurada a iluminação do centro histórico e dos principais arruamentos da Vila do Nordeste.





No dia 13 de dezembro, instituições e particulares do concelho juntam-se numa 'Feirinha de Doces', que será complementada com diversão para as crianças.





Os mais novos voltam a ser contemplados no programa do município no dia 20 de dezembro, com o espetáculo “O Duende Cusco” de Ticosi, e novamente com um espaço para diversão.





Em virtude da animação do centro histórico, a autarquia lançou o repto ao comércio para ficar aberto até mais tarde, mantendo-se também com horário alargado o mercadinho de artesanato do Posto de Turismo do Nordeste e a “Exposição Nestor de Sousa (1932-2017)”, patente na Sala de Exposições do Município.





Para a passagem de ano, a autarquia do Nordeste volta a proporcionar um espetáculo pirotécnico e animação musical no Jardim do Município, este ano com o grupo Duo Atlântis e o Dj Pedro Almeida.





Durante esta quadra, outras instituições promovem momentos culturais, como é o caso da Filarmónica Eco Edificante que levará a cabo um concerto de Natal no dia 21 de dezembro, na Igreja Matriz de São Jorge, e a Junta de Freguesia da Achadinha que volta a contar com um presépio, cujas peças em exposição são enriquecidas e aumentadas ano após ano.