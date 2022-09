Proclamação e viagens do novo Rei pelo país nos próximos dias

O plano inicialmente estabelecido de 10 dias, com o nome de código "Operação London Bridge", foi adaptado ao longo dos anos, e algumas datas continuam por confirmar oficialmente pelo Palácio de Buckingham.

Porque a morte ocorreu no Castelo de Balmoral, na Escócia, foi ativado um segundo plano, chamado "Operação Unicórnio” e criado para aquela eventualidade, pois é necessário que o corpo seja transportado até Londres.

Embora os detalhes completos ainda não tenham sido oficialmente confirmados pelo Palácio de Buckingham, o que se sabe sobre como os próximos dias é que no sábado o Rei vai ser proclamado oficialmente.

A cerimónia terá lugar às 10h00 no Palácio de St. James com altos funcionários conhecidos como Conselho de Ascensão, seguida pela proclamação em voz alta de uma varanda no Palácio de Saint James em Londres e outros locais em todo o Reino Unido.

O Rei Carlos III iniciará então uma viagem de luto pelas capitais das restantes nações do Reino Unido, nomeadamente a Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales, onde receberá das autoridades regionais as mensagens oficiais de condolências e participará em missas nas respetivas catedrais.

Entretanto, nos próximos dias o corpo da Rainha será transferido do Castelo de Balmoral para Edimburgo, onde deverá ser depositado primeiro no Palácio de Holyrood, residência oficial da monarca na Escócia, antes de ser transferido para a Catedral de St. Giles.

O corpo deverá ficar na igreja em caixão fechado durante 24 horas para os cidadãos prestarem homenagem antes de ser transportado, de comboio ou de avião, para Londres.

A rainha ficará então em câmara ardente durante vários dias no Salão de Westminster [Westminster Hall], no edifício do Parlamento, também aberto à população, até ao dia do funeral do Estado na Abadia de Westminster, 10 a 12 dias após a morte.

Chefes de Estado e de Governo de dezenas de países deverão ser convidados para estarem presentes na cerimónia ao lado de membros da família real e figuras de Estado do Reino Unido

Os restos mortais da rainha seguirão depois da Abadia de Westminster para o Castelo de Windsor, nos arredores de Londres, para serem depositados no jazigo real na Capela em Memória do Rei Jorge VI, onde os pais estão sepultados.

O caixão do marido, príncipe Filipe, será transferido mais tarde para o mesmo jazigo.

A Rainha Isabel II morreu na quinta-feira aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu a 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o seu irmão abdicou.

Após a morte da monarca, o seu filho primogénito assume aos 73 anos as funções de rei como Carlos III.