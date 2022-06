Procissão do Corpo de Deus acontece dia 16 de junho na Povoação

A Festa do Corpo de Deus é conhecida por toda a ilha de São Miguel e na diáspora pelos seus riquíssimos tapetes de flores e aparas de pinho que enriquecem e dão um colorido mágico às principais artérias da Vila da Povoação, refere nota de imprensa da autarquia.





Consciente desta grande atração, há cinco anos que a autarquia da Povoação tem vindo a investir em tapetes de flores decorativos, trabalhos que são autênticas obras de arte espalhadas um pouco por toda a vila.





Este ano serão elaborados cinco tapetes gigantes de flores e outros materiais tingidos, meramente decorativos, alusivos à festividade.





A nota de imprensa acrescenta que trata-se de um trabalho minucioso que começa semanas antes. A criação destas verdadeiras obras de arte iniciar-se-á na quarta-feira (dia 15). Na quinta, as ruas serão decoradas a rigor e as varandas dos Paços do Concelho igualmente enfeitadas com apuro, assim como as de muitos particulares que enriquecem as suas fachadas para o “Corpo de Cristo” passar.





Aliado ao programa religioso está o programa profano, da responsabilidade da Câmara Municipal da Povoação e este ano a cabeça-de-cartaz é a cantora portuguesa Adelaide Ferreira, que atuará no dia 18 de junho, pelas 23 horas, no Jardim Municipal. Antes, Bárbara Azevedo e Hugo Freitas pisarão o palco, pelas 22 horas.





O Programa Festivo do Corpo de Deus, organizado pela Câmara Municipal da Povoação, decorrerá no Jardim Municipal e terá início no dia 15 de junho, pelas 22h30, com cantigas ao desafio de Vasco Daniel, da Terceira; João Luís Mariano, das Capelas; Paulo Miranda, da Candelária; Carlos Sousa “Maurício”, da Ribeira Grande, que serão acompanhados pelos tocadores Paulo Rocha e Norberto Carvalho, da Povoação.





No dia 16, a procissão sairá pelas 18 horas, da igreja Mãe de Deus, acompanhada pelas Bandas Filarmónicas do concelho e pela Filarmónica Estrela do Oriente, da Algarvia. Depois, neste dia, a partir das 21h30 esta Filarmónica e a Sociedade Marcial Troféu, da Povoação, atuarão no coreto do Jardim Municipal.





No dia 17 de junho, pelas 22h00, será a noite com os Acoustic Souls e a pelas 23h00, tem lugar a atuação da Orquestra Ligeira da Câmara Municipal da Povoação.





No dia 19 de junho, o programa encerra com as atuações dos Grupos Folclóricos de São Pedro, da Lomba do Cavaleiro, das Camélias, das Furnas e da Casa do Povo de Água Retorta.