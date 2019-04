Prisão perpétua para português condenado por violação e agressão em Inglaterra

As mais lidas

A jovem ficou com lesões faciais e dentárias significativas, além de cortes e contusões.

O namorado ficou horrorizado, mas fez um ‘screenshot’ [captação de imagem do ecrã] à cara de Fortes, que constituiu “uma peça chave de evidência”, afirmou a polícia de West Yorkshire.

De acordo com o The Times, a jovem estava em videochamada através da aplicação FaceTime quando foi atacada.

Segundo o The Times, o agressor foi colocado no registo de criminosos sexuais por tempo indefinido e deverá cumprir um mínimo de oito anos de prisão.

Samuel Fortes, de 27 anos, seguiu a jovem, agora com 20 anos, pelo centro da cidade de Leeds, Inglaterra, quando ela regressava de uma saída à noite em junho de 2018, antes de a violar e lhe bater várias vezes.

Um português a residir em Inglaterra foi condenado a prisão perpétua por violação e agressão a uma jovem de 19 anos, tendo uma captura de ecrã durante uma chamada de FaceTime sido um elemento chave, noticia o The Times.

