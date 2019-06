As mais lidas

A aeronave, com a inscrição ‘Magical’ na sua fuselagem, já está matriculada pelo Instituto Nacional de Aviação Civil, ficando com o registo de CS-TSH.

O primeiro Airbus 321neoLR da Azores Airlines, com chegada prevista à Região em julho, vai iniciar esta semana os primeiros testes de voo em Hamburgo, na Alemanha.

