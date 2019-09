Previsões de chuva põem todas as ilhas dos Açores sob aviso amarelo

Segundo as previsões do IPMA, o aviso amarelo vai estar ativo para aquelas duas ilhas entre as 12:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de hoje e as 06:00 de quarta-feira.

Devido às previsões de precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, o IPMA já tinha emitido na segunda-feira um aviso amarelo para as ilhas dos grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial).

O aviso amarelo é emitido quando as condições meteorológicas representam um “risco para determinadas atividades”.

Num comunicado enviado às redações, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção, como a limpeza dos sistemas de drenagem e adjacentes às residências.

O organismo desaconselha a circulação sem necessidade, tendo em conta a possibilidade de formação de lençóis de água.

“Em locais não pavimentados, as águas podem causar erosão dos solos, levando à queda de muros, taludes, postes, entre outros”, alerta ainda.