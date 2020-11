Presidente do Irão pede a Biden que "compense os erros" de Trump

Citado pela agência Efe, Hasan Rohani disse que chegou o momento de Washington, "respeitando as normas globais, volte à senda do cumprimento das obrigações internacionais", de acordo com a página oficial da presidência iraniana.

O responsável iraniano aludiu assim à decisão de Trump de retirar, de forma unilateral, em maio de 2018, os Estados Unidos do acordo nuclear assinado entre o Irão e seis grandes potências.

"A nação do Irão, através da sua heroica resistência à guerra económica imposta, demonstrou que a política de máxima pressão dos Estados Unidos está condenada ao fracasso", asseverou Rohani.

O presidente iraniano também insistiu que na república islâmica, sempre que as outras partes cumpram com os seus compromissos, "aderiu às suas obrigações e considera a interação construtiva com o mundo como a sua estratégia".

Joe Biden, que foi vice-presidente de Barack Obama quando o acordo nuclear com o Irão foi assinado em 2015, advoga regressar à diplomacia com Teerão, se o regime iraniano se comprometer a não adquirir armas atómicas.

O Irão deixou de cumprir a maioria dos seus compromissos do acordo em resposta às sanções dos Estados Unidos, mas assegura que todos os passos dados são reversíveis e urge a Washington o regresso ao pacto e o levantamento de sanções.

"A política equivocada do Governo dos Estados Unidos durante os últimos anos não só foi condenada por pessoas de todo o mundo, mas também enfrentou a população nas recentes eleições", concluiu Rohani.

Também o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, Ali Shamjani, destacou a recusa popular da reeleição de Trump e urgiu que se recordem os seus erros como lição para a posteridade.

"A maioria dos norte-americanos recusou o historial cheio de falhas de uma ideologia que via o assédio e a coação como uma solução para os problemas", escreveu na rede social Twitter.

As sanções dos Estados Unidos afundaram a economia iraniana nos últimos dois anos, durante os quais ambos os países estiveram várias vezes à beira do confronto armado direto.

Apesar do triunfo de Biden dar esperança de uma melhoria da situação no Irão, as autoridades locais insistiram que lhes é indiferente e o líder supremo iraniano, Ali Khamenei, adiantou que ganhasse quem ganhasse a política do Irão relativamente aos Estados Unidos não iria mudar.

Anunciado sábado como vencedor das eleições presidenciais de 03 de novembro, segundo projeções dos ‘media’ norte-americanos, Biden totalizou 290 “grandes eleitores” do Colégio Eleitoral, derrotando o candidato republicano e atual Presidente Donald Trump.

A posse de Biden como 46.º Presidente dos Estados Unidos está marcada para 20 de janeiro de 2021.