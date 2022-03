Presidente do Governo Regional acusa PS/Açores de “desespero pela perda de poder”

“É por isso o epíteto que mais demonstra a sua atitude, senhor deputado, e a do PS: a arrogância da maioria absoluta, o desespero da perda do poder. Tem sido pois a matriz principal da atuação argumentativa com que se tem apresentado”, afirmou Bolieiro, na Assembleia Regional, na Horta, após uma intervenção do deputado socialista Vasco Cordeiro.

Vasco Cordeiro, que liderou o governo açoriano entre 2012 e 2020, tinha acusado o Governo PSD/CDS-PP/PPM de “negociações à socapa” para viabilizar o Orçamento para 2022, desafiando-o a dizer o que pensa sobre as condições do Chega para votar favoravelmente.

“O senhor deputado aprendeu, com mais firmeza nas maiorias absolutas em que liderou o governo, a arrogância da sua afirmação e aprendeu pouco neste tempo de oposição a humildade democrática de apostar na afirmação de uma alternativa”, afirmou o chefe do executivo.

José Manuel Bolieiro realçou que o Governo açoriano está a “mudar o paradigma” e criticou a “ausência de alternativa” protagonizada pelo PS.

“Se for o PS governo há uma reversão na diminuição dos impostos. Se for o PS governo vai acabar e extinguir-se-á a tarifa Açores. Se for o PS governo não haverá justiça para os professores”, afirmou, citando algumas das políticas implementadas pelo atual executivo.

Bolieiro enalteceu a “coragem política” do atual Governo dos Açores e realçou que a “estabilidade” é um “bem político”.

“Em qualquer circunstância em que o parlamento possa dizer não [a este governo], voltaremos ao povo, que decidirá soberanamente o que é que pretende. É assim a nossa coragem política como também é assim a nossa humildade democrática de ouvir, concertar e garantir consensos porque a estabilidade é também um bem político”, apontou.

O líder regional recordou que na semana passada, na quarta-feira, os socialistas anunciaram “sem qualquer dúvida o voto contra” no Plano e Orçamento da região para 2022.

“Temos uma relação de humildade democrática porque nós reconhecemos nessa casa parlamentar a força da representatividade do povo. É o povo quem mais ordena e ordenou que queria uma governação não socialista”, afirmou, referindo-se aos resultados das eleições regionais de outubro de 2020.

O líder regional destacou que faz “bem parte” de um executivo “que é já por si um exercício de humildade democrática”.

Bolieiro insistiu que a decisão sobre o Plano e o Orçamento cabe agora aos partidos, uma vez que o Governo Regional já entregou as propostas na Assembleia: “Agora é o parlamento que decide”, assinalou.